Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Adana'da 5 kilometrelik kovalamaca: 3 kişi yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yanındaki iki arkadaşıyla birlikte yakalandı. Otomobil sürücüsü İsmail D. (29),kendisinin ve yanındaki arkadaşlarının panik yapıp, korkunca kaçtıklarını söyledi. Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve iki arkadaşına cezai işlem uygulandı

Adana'da 5 kilometrelik kovalamaca: 3 kişi yakalandı
DHA

Saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 AFT 674 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucunda ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, 5 kilometrelik kovalamacanın sonunda otomobili 53019 Sokak'ta durdurdu.

Polis, isminin İsmail D. olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ile yanındaki iki arkadaşını araçtan indirip, arama yaptı. 3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Hastaneye gitmek için yola çıktıklarını öne süren otomobil sürücü İsmail D., kendisinin ve yanındaki arkadaşlarının korkup, panik yaptığı için kaçtıklarını söyledi.

DHA'nın haberine göre; İsmail D'nin iki arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, kendisine ise hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, hem de dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası kesildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Boğaziçi eylemcilerinden tutuklanmaları talep edilen 30 kişi salıverildi
GÜNDEMBoğaziçi olaylarında 30 kişi salıverildi
Bayrampaşa'da 4 katlı iş hanında yangın
GÜNDEMBayrampaşa'da iş hanında korkutan yangın
Pendik'te alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i ağır 5 yaralı
GÜNDEMPendik'te otomobil takla attı: Yaralılar var
Karasu’dan Köstence’ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
GÜNDEMKarasu-Köstence arası ilk RO-RO seferi yola çıktı
Adana'da gece yarısı kumar baskını: 28 kişiye 113 bin lira ceza
GÜNDEMGece yarısı kumar baskınında ceza yağdı
Ankara-İstanbul yolunda zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
GÜNDEMAnkara-İstanbul yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı
Karaman'da teras kattan yola düşen şahıs öldü
GÜNDEMTeras kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
İstanbul'da otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı
GÜNDEMOtomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı
Araç içerisinde ölü bulundu
GÜNDEMAnkara’da sır cinayet
Marketler saat kaçta, ne zaman açılıyor? Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros açılış saatleri
GÜNDEMMarketler saat kaçta, ne zaman açılıyor?