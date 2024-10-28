Adana'da ağaca çarpan motosiklet devrildi: 2 ölü
Adana Ceyhan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, ağaca çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişi, hastanede öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Muhammed Hasan Ayeş (29) idaresindeki motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Yusuf Örs (17) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.