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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da ağaca çarpan motosiklet devrildi: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Adana'da ağaca çarpan motosiklet devrildi: 2 ölü

        Adana Ceyhan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, ağaca çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişi, hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 06:25 Güncelleme: 28.10.2024 - 06:25
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        Ağaca çarpan motosiklet devrildi: 2 ölü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Muhammed Hasan Ayeş (29) idaresindeki motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Yusuf Örs (17) ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        #Son dakika haberler
        #adana
        #Ceyhan
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