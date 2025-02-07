Adana'da çıkan yangın 2 evi küle çevirdi

Yangın, dün akşam saatlerinde Kösreli Mahallesi'ndeki Ömer A'ya ait tek katlı evde çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

DHA'nın haberine göre; yangın, bitişikteki Ekrem A'ya ait tek katlı eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında her iki ev de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.