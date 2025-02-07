Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'da çıkan yangın 2 evi küle çevirdi | Son dakika haberleri

        Adana'da çıkan yangın 2 evi küle çevirdi

        Adana Ceyhan'da bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki diğer eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınlarda her iki ev de kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 07:34 Güncelleme: 07.02.2025 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da çıkan yangın 2 evi küle çevirdi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, dün akşam saatlerinde Kösreli Mahallesi'ndeki Ömer A'ya ait tek katlı evde çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

        DHA'nın haberine göre; yangın, bitişikteki Ekrem A'ya ait tek katlı eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında her iki ev de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #haberler
        #Ceyhan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        İstanbulluların karla imtihanı
        İstanbulluların karla imtihanı
        ABD'den UCM'ye yaptırım kararı
        ABD'den UCM'ye yaptırım kararı
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        ABD Dışişleri Bakanı: Bölge ülkeleri çözüm sunmalı
        ABD Dışişleri Bakanı: Bölge ülkeleri çözüm sunmalı
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        İddia: Netanyahu savaşı bitirme planını sundu
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Kar nedeniyle 25 araç yolda mahsur kaldı
        Kar nedeniyle 25 araç yolda mahsur kaldı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler