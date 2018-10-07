Adana'da 2011 yılında bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin ise ağır yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen ayrıca hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 Ocak 2011 tarihinde bir oto yıkama silahlarla basılarak burada oğul Okan (30) öldürülürken, babası Mustafa Özdede (60) ağır yaralandı. Polis olaydan sonra yaptığı operasyonlarda olaya karıştığı ileri sürülen Şahin Aygen, Eyüp Donma, yakalanırken yine olaya karıştığı iddia edilen Serkan Üzen yakalanmadı. Sanıklar hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ömür boyu ve 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Aradan 7 yıl geçmesine rağmen dava devam ederken polis bir türlü yakalanamayan Serkan Üzen'in adresini tespit etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Üzen'in Pınar Mahallesinde olduğunu belirleyerek buraya baskın yaptı. Yapılan baskında Üzen yakalandı.

Üzen'in iki ayrı kasten öldürme, 3 ayrı ruhsatsız silah bulundurma ve mermi satın alma, ile 2 basit yaralama olayından da arandığını saptadı. Ayrıca Süzen'in 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Süzen emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Süzen, oğlun öldürülmesi, babasının ise ağır yaralanması olayından tutuklandı.

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