Alınan bilgiye göre, Yukarıçiçekli Mahallesi'nde bir tarlada çalışan işçiler derede ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yağış ve cesedin bulunduğu noktanın çamur yatağı olması nedeniyle CANKUR'dan yardım istedi.

AA'nın haberine göre; Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, vücudunun büyük bölümü çamura batmış olan erkek cesedini yağışın da etkisiyle güçlükle çıkarttı.

Yüz kısmı tanınmayacak hale gelen ceset, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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