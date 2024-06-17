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        Haberler Gündem Güncel Adana'da ekin yığınları küle döndü | Son dakika haberleri

        Adana'da ekin yığınları küle döndü

        Adana'nın Feke ilçesinde iki çiftçiye ait tarladaki ekin yığınları çıkan yangında küle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 07:33 Güncelleme: 17.06.2024 - 07:33
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        Ekin yığınları alev alev yandı
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        Feke ilçesi Yerebakan Mahallesi'nde Ömer Erdal ve Mesud Çilingir'e ait yaklaşık 30 dönüm tarlada yangın çıktı.

        İddiaya göre, çiftçilerin balyalar haline getirdiği ekin yığını alev alarak yandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Feke Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

        Yangında 30 dönüm ekinin hasat edilen yığını yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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        #adana
        #haberler
        #feke
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