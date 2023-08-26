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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da ev sahibi dehşeti: 2 kiracısını yaraladı, köpeklerini öldürdü

        Adana'da ev sahibi dehşeti: 2 kiracısını yaraladı, köpeklerini öldürdü

        Adana Ceyhan'da ev sahibi, kira artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı 2 kiracısını bıçakla yaraladı, köpeklerini öldürdü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 01:41 Güncelleme: 26.08.2023 - 01:42
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        Ev sahibi dehşeti: 2 kiracısını yaraladı, köpeklerini öldürdü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi Ahmet C, tartıştığı kiracısı Gülendam K. ve oğlu Ferhat K'yi bıçakla yaralayıp, köpeklerini öldürdü.

        Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülendam K, sitenin bahçesinde köpeğini gezdirdiği sırada ev sahibi olduğu öğrenilen Ahmet C. ile kira artışı nedeniyle tartışmaya başladı.

        2 KİRACISINI YARALADI, KÖPEKLERİNİ ÖLDÜRDÜ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet C, kiracısını ve yanındaki köpeğini bıçakladı. Olayı gören Gülendam K'nin oğlu Ferhat K. ise tabanca ile Ahmet C'ye ateş açtı. Kolundan yaralanan ev sahibi Ahmet C, Ferhat K'yi da kolundan yaralayıp kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda köpek ölürken, ağır yaralı anne Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine, oğlu ise Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Olay sonrası yakalanan ve polis kontrolünde hastanede tedavisi yapılan ev sahibi Ahmet C, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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