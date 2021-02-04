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Adana'da gece yarısı kumar baskını: 28 kişiye 113 bin lira ceza

Adana'da iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye 113 bin 400 lira ceza verildi. Polis baskınına karşı giriş ve çıkışları güvenlik kameralarıyla donatıldığı tespit edilen iş yerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile polis telsizi ele geçirildi

Adana'da gece yarısı kumar baskını: 28 kişiye 113 bin lira ceza
AA

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce iki kez baskın düzenlenen ve kapısı mühürlenen Abidinpaşa Caddesi'ndeki iş yerinde kumar oynatılmaya devam edildiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi. Bu sırada şüpheliler üst kattaki kullanılmayan iş yerine girip kapıyı kilitledi.

Kumar oynanan mekanın kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri giren ekipler, üst katta saklananlara ihtarda bulunarak kapıyı açmalarını sağladı.

POLİSİ KAMERAYLA İZLEYİP, TELSİZDEN DİNLEMİŞLER

AA'nın haberine göre; polis baskınına karşı giriş ve çıkışları güvenlik kameralarıyla donatıldığı tespit edilen iş yerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile polis telsizi ele geçirildi.

Ekipler, 3'ü kadın 28 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 113 bin 400 lira ceza uyguladı.

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