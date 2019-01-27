Adana'da çocuk bakıcılığı yapan Kırgız uyruklu bir kadın, evinde külotlu çorapla asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kırgız uyruklu Aizada Nambetova (31) Adana'ya gelerek bir ailede çocuk bakıcılığı yapmaya başladı. 25 Ocak günü Nambetova çocuk bakıcılığı yaptığı eve gitmedi. Aile kadını telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polisi arayarak çocuk bakıcılarından haber alamadıklarını bildirdi. Polis ihbar üzerine kadının Toros Mahallesi'ndeki kaldığı eve geldi. Polis zili çaldı ancak kimse kapıyı açmayınca çilingir yardımıyla kapı açıldı. Polis eve girdiğinde genç kadını külotlu çorap ile banyoda asılı halde buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma başlattı. Yapılan ilk belirlemelere göre genç kadının evine kimsenin girmediği, kapısının da kilitli olduğu, tek yaşadığı belirlenerek kadının kendini astığı saptandı. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.