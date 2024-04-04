"35 YILDIR BURADA OTURUYORUM"

Seçimi kazandığı halde muhtar olamayan İsa Karagöz, "35 yıldır Yeşilbağlar Mahallesinde oturuyorum. Bundan yaklaşık 13 ay önce muhtarlık adaylığımı açıkladım. Adaylığımı açıkladığımdan beri benim adresim üç dört defa silindi. E-Devlet’ten bakıyorum, E-devletimde adresim gözükmüyor. Kaymakamlığa gidiyorum ne oldu diye soruyorum. Cevap alamıyorum. Kim silmiş diyorum, polisler gelip buraya bakmışlar kimse yokmuş diye silinmiş cevabını alıyorum. Bende bakıyorum tamam burada madem ikamet etmiyorum, adresi tekrardan alıyorum. Tekrardan benim adresim siliniyor" dedi.

İsa Karagöz, "Seçime bir ay kala il seçim kurulana gittim. Kimliği verdim, dedim ki kimliğime bakabilir misiniz? Ben burada aday olabilir miyim? Ya da yarın bir gün muhtarlığı kazandığımda sıkıntı çıkar mı dedim. Cevap olarak muhtar olabilirsin hiçbir sıkıntı engel yok dendi" sözlerine yer verdi.