Adana'da mazbata savaşı! 2. aday koltuğa oturdu ortalık karıştı
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde en çok oyu alıp muhtarlığı kazanan İsa Karagöz'ün, ikametgahının başka mahallede olduğu ortaya çıkınca mazbata, 2'nci sıradaki mevcut muhtar Ahmet Kırtay'a verildi. Kararın ardından iki muhtar adayının destekçileri arasında taş ve sopalarla kavga çıktı. Polis, tarafları biber gazı ve cop kullanarak dağıttı.
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Yerel seçimlerde Türkiye genelinde 50 bin 516 aday da muhtar olabilmek için yarıştı. Mahtarlık seçimlerinde sonuçların açıklanmasıyla itiraz süreci başlarken bazı mahallelerde adaylar arasında kavgalar çıktı. Bunlardan biri de Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeşilyurt Mahallesi'nde bin 300 oy alan İsa Karagöz, 700 oy alan mevcut muhtar Ahmet Kırtay’ı geride bırakıp, seçimi kazandı.
Kırtay, İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunarak Karagöz’ün ikametgahının mahallede bulunmadığını öne sürdü.
İtirazı değerlendiren ilçe seçim kurulu, itirazı haklı bularak mazbatayı muhtarlık seçiminde ikinci olan Ahmet Kırtay'a verdi.
İsa Karagöz'ün destekçileri, ikametgahının Kırtay’ın muhtarlığı döneminde değiştirildiği iddiasıyla karara tepki gösterdi.
Mahallede karşı karşıya gelen Kırtay ve Karagöz’ün destekçileri, birbirine taş ve sopalarla saldırdı.
İhbar üzerine mahalleye gelen polis, havaya ateş açıp, biber gazı ve cop kullanarak kalabalığı dağıttı.
Kavga ve polisin müdahale anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı.
"35 YILDIR BURADA OTURUYORUM"
Seçimi kazandığı halde muhtar olamayan İsa Karagöz, "35 yıldır Yeşilbağlar Mahallesinde oturuyorum. Bundan yaklaşık 13 ay önce muhtarlık adaylığımı açıkladım. Adaylığımı açıkladığımdan beri benim adresim üç dört defa silindi. E-Devlet’ten bakıyorum, E-devletimde adresim gözükmüyor. Kaymakamlığa gidiyorum ne oldu diye soruyorum. Cevap alamıyorum. Kim silmiş diyorum, polisler gelip buraya bakmışlar kimse yokmuş diye silinmiş cevabını alıyorum. Bende bakıyorum tamam burada madem ikamet etmiyorum, adresi tekrardan alıyorum. Tekrardan benim adresim siliniyor" dedi.
İsa Karagöz, "Seçime bir ay kala il seçim kurulana gittim. Kimliği verdim, dedim ki kimliğime bakabilir misiniz? Ben burada aday olabilir miyim? Ya da yarın bir gün muhtarlığı kazandığımda sıkıntı çıkar mı dedim. Cevap olarak muhtar olabilirsin hiçbir sıkıntı engel yok dendi" sözlerine yer verdi.
KAYITLARI RAKİBİNİN SİLDİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Yeşilbağlar Mahallesi’nde seçimi kazandığını vurgulayan muhtar adayı Karagöz, "Seçimi kazandıktan sonra bayağı bir farkla aldım. Kazandıktan sonra bir baktım kaydımı silen rakibim Ahmet Kırtay, ben bunun bilincindeydim. Kendisi uğraşıyordu benimle. Öğrendi benim kazanacağımı, bütün kayıtlarımı sildiriyordu" dedi.
Karagöz, "Mazbatamı almaya gittiğimde bir baktım, itiraz var dediler. Kim itiraz etmiş? Ahmet Kırtay, neye itiraz etmiş? Sen burada oturmuyormuşsun. Ben burada ne demek oturmuyorum? Benim adres kayıtlarımın hepsi burada, doğma büyüme Yeşilbağlar gözüküyor. Farklı bir mahalle gözüküyor mu diye sorduğumda gözükmediğini söylüyorlar. O zaman benim adresim nerede? Ben oyumu da burada kullandım. Cumhurbaşkanlığı oyunu da burada kullandım. Tüm oylarımı burada kullandım hiçbir sıkıntı yok. Mazbatamı almaya gittiğimde size vermiyoruz dendi. Haksız görülmüşüm, burada oturulmadığım gerekçesiyle. Oturmadığıma daire bir belge var mı? Kanıt var mı? Yok. Bir baktım direkt rakibim olan mevcut muhtara mazbatayı teslim ettiler" şeklinde konuştu.