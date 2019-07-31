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Adana'da müstakil eve atılan EYP korkuttu

İHA

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin bahçesine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı

adana haberleri

Olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bir müstakil evin içerisine EYP atıldı.

Patlama gürültüsüne uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İHA'nın haberine göre; olay yeri inceleme polisleri, EYP’nin çakmak gazından yapıldığını tespit etti.

EYP parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.

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