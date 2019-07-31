İzmir'de 20'si muvazzaf 23 kişi için FETÖ gözaltısı

Olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bir müstakil evin içerisine EYP atıldı.

Patlama gürültüsüne uyanan ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İHA'nın haberine göre; olay yeri inceleme polisleri, EYP’nin çakmak gazından yapıldığını tespit etti.

EYP parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis olayı gerçekleştiren kişi ve kişileri arama çalışması başlattı.