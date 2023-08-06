Adana'da otomobil motosiklete çarptı: Kadın öldü, eşi ve çocuğu yaralandı
Adana Ceyhan'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti, çocuğu ve eşi yaralandı. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, Birol Abo idaresindeki motosiklete, S.K'nin kullandığı otomobil çarptı.
AA'nın haberine göre; kazada, motosiklet sürücüsü Birol Abo (27), kızı A.A. Abo (3) ve eşi Ayşe Hürü Abo (22) yaralandı.
Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Hürü Abo kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.