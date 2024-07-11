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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da parkta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da parkta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana Ceyhan'da parkta oturdukları sırada silahlı saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri öldü, diğeri yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 05:09 Güncelleme: 11.07.2024 - 05:09
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        Parkta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

        KAMELYADA OTURDUKLARI SIRADA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

        AA'nın haberine göre; Zübeyde Hanım Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki kamelyada oturan S.Y. ve arkadaşı Hakkı Acartürk, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        Çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hakkı Acartürk, hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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