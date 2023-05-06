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Adana'da TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Adana Ceyhan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ender Kuytu (31) yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre kaza, akşam saatlerinde Ceyhan-Osmaniye D-400 karayolu Esentepe Kavşağı'nda meydana geldi. Adana istikametine doğru seyir halinde olan H.B. yönetimindeki TIR'a, aynı istikamette ilerleyen Ender Kuytu'nun kullandığı motosiklet çarptı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Kuytu'yu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kuytu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kuytu'nun cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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