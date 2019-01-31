Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gülseren Ç'nin (30) kullandığı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda reklam panosu direğine ve ardından iş yerine çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile Gökçe Nur T. (18),ekipler tarafından çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanıklarından Kerem Kubat, yaptığı açıklamada, reklam tabelası direği ile iş yerine çarpan otomobildeki yaralılara yardım ettiğini belirterek, "Sürücünün durumu ağırdı. Yanındaki ise şok yaşıyordu." dedi.