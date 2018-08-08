Adana'da bir şahsın otomobilini yardım istemek için durdurup daha sonra da yankesicilik yöntemiyle 3 bin 500 lirasını alan kadın, kataloktan teşhis edilerek yakalandı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erdal A. otomobiliyle evine giderken Kozan yolu otoyol çıkışında bir kadın el kaldırıp hamile olduğunu rahatsızlandığını söyleyerek yardım istedi. Bu sebepten Erdal A. otomobilden inince kadın, yankesicilik yöntemiyle adamın cebindeki 3 bin 500 lirasını aldı. Bir süre sonra da rahatsızlığının geçtiğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı.

Erdal A.'da otomobiline binerek evinin yolunu tuttu. Ancak bir süre sonra parasının olmadığını fark ederek hemen polise başvurdu. Polis ekipleri Adana'da aynı yöntemle para alan kadınların bulunduğu kataloğu Erdal A.'ya gösterdi. Erdal A. kataloğu tek tek inceleyerek kendisini soyan kişinin Maviş K. isimli kadın olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler Maviş K.'nin Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenleyerek şahsı yakaladı.

Emniyete getirilen Maviş K. suçlamayı kabul etmedi ancak hemen Erdal A.'nın 3 bin 500 lirasını geri verdi. Bu arada Erdal A. kendisini soyan kadının Maviş K. olduğunu tekrar teyit etti. Maviş K. suçlamaları kabul etmedi ancak sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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