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        Haberler Gündem Güncel Adana'daki kuzen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Adana'daki kuzen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

        Adana'da 30 yaşındaki galerici Emre Işık'ın, 45 yaşındaki kuzeni Hakan Işık'ı trafikte tabancayla defalarca ateş ederek öldürdüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hakan Işık'ın kullandığı otomobilin önüne geçerek aracını durduran Emre Işık'ın inerek sürücü koltuğundaki kuzenine defalarca ateş edip kaçtığı, ağır yaralı Hakan Işık'ın da hastaneye gitmek için otomobille ilerlediği görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:35
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        Kuzen cinayetinin görüntüleri çıktı
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        Adana'da bir galericinin, kuzenini trafikte tabancayla vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 11 Kasım'da saat 08.30 sıralarında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi'nde meydana geldi.

        Otomobili ile seyreden galerici Emre Işık, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, galerici kuzeni Hakan Işık'ın kullandığı otomobili gördü.

        Ağır yaralı halde otomobiliyle hastaneye giden Hakan Işık, kurtarılamadı
        Ağır yaralı halde otomobiliyle hastaneye giden Hakan Işık, kurtarılamadı

        Otomobilden inip, belinden çıkardığı tabancayla kuzenine defalarca ateş eden Emre Işık daha sonra koşarak uzaklaştı. Ağır yaralı halde otomobiliyle hastaneye giden Hakan Işık, kurtarılamadı.

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        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hakan Işık'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emre Işık'ın Ceyhan ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, Emre Işık ile olayla bağlantılı oldukları iddia edilen babası Erdal, ağabeyi Erdi ve kuzeni Nejat Işık'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Emre Işık tutuklandı
        Emre Işık tutuklandı

        DEFALARCA ATEŞ ETTİ

        Diğer yandan Emre Işık'ın, kuzeni Hakan Işık'ı tabancayla vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına e yansıdı. Görüntülerde; Hakan Işık'ın kullandığı otomobilin önüne geçerek aracını durduran Emre Işık'ın inerek sürücü koltuğundaki kuzenine defalarca ateş edip kaçtığı, ağır yaralı Hakan Işık'ın da hastaneye gitmek için otomobille ilerlediği görüldü.

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        #adana
        #galeri
        #kuzen cinayeti
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