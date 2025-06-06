Adana'da olay, 4 Haziran’da saat 14.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI Otomobille gezintiye çıkan Yılmaz D. (44), miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Cumali K.’nin (48) iş yerinin önünden geçerken taraflar arasında tartışma çıktı.

DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDI DHA'daki habere göre tartışmayı öğrenip olay yerine gelen Cumali K.’nin oğlu Yılmaz K. (24) de tartışmaya dahil oldu, kavga çıktı. Yılmaz K., dayısı Yılmaz D.’yi darp edip, bıçakla saldırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI Elinden yaralanan Yılmaz D., otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu kez de Yılmaz K.’nin kuzeni A.Ç. (16) isimli genç kız, kaldırımdan aldığı plastik sandalyeyle otomobile saldırdı. Yılmaz D., otomobille kaçarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. REKLAM