Patroniçe vurgununda kahreden son! Adana'da, çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, yurt dışına kaçtığı iddia edilen güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez'e kredi çekebilmesi için kefil olup evinin tapusunu ipotek ettiği öne sürülen Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin eşi 51 yaşındaki Fadıl Şahin yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.05.2025 - 08:14 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:14 facebook

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