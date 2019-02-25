Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen 67'si muvazzaf 101 şüpheli hakkında gözaltı karar ıverildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla iletişim halinde olduğu belirlenen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 astubat ve Ticaret Bakanlığında görevli 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.



67'si muvazzaf olan 100 asker ve 1 bakanlık çalışanı için gözaltı işlemleri sürüyor.

ADANA MERKEZLİ 12 İLDE OPERASYON

Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 askerin yakalanması için operasyon düzenlendi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.



Ekip, 12 ilde aralarında binbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbeli subayların da bulunduğu 15'i muvazzaf 18 askerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.