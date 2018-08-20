Adana’da nehirde kaybolan gencin cansız bedeni, vatandaşlar tarafından bulundu. Olay, Çukurova ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı civarında Seyhan Nehrinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde serinlemek için nehre giren 19 yaşındaki Ali Alkan Aslan, bir süre sonra su içerisinde kayboldu. Sabah saatlerinde ise yürüyüş yapan vatandaşlar, gencin cansız bedenini suda gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cankur yardımıyla cansız bedeni sudan çıkarttı. Ceset, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"MAKET ZENNETTİK"

Olayın gördü tanıklarından Yusuf Göl isimli vatandaş, ”Yatıyordum, 'Şurada ceset var' dediler. Biz maket var zannettik, baktık ki harbiden ceset. Hemen polisi aradık. Polis geldi, gerekeni yaptı” dedi.

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