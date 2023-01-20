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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Adel isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

ADEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Adel ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Adel adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Adel isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ADEL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Adel ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Soylu, asil.

ADEL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Adel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Adel adını koymak caizdir.

ADEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Adel ismini kullanan 863 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Adel ismini kullanan 337 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Adel ismini kullanan 56 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Adel ismini kullanan 72 kişi bulunmaktadır.

ADEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adel isminde olanların yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptığı zaman hatasını anlamakta çok geç kalmaz. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.

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