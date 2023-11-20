Adele ile Rich Paul evlendi

2021 Mart ayında Simon Konecki boşanan Adele, ikinci kez evlendi. Ünlü şarkıcı, Temmuz 2021'den itibaren aşk yaşadığı NBA yıldızı LeBron James'in menajeri Rich Paul ile hayatını birleştirdi.

Adele, yakın arkadaşı Alan Carr'ın Los Angeles’taki komedi şovunda da evlendiklerini doğruladı. Komedi programına katılan bir izleyici, "Bu gece Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovundaydım ve izleyiciler arasında Adele de vardı. Alan Carr kalabalığa yakın zamanda evlenen birisinin olup olmadığını sordu ve Adele ‘evlendim’ diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

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Başka bir izleyici de küçük ve samimi bir gösteri olduğunu belirterek, Adele’in 'evlendim' diye bağırdığını söyledi.

Adele daha önce de Rich Paul ile ilgili konuşurken 'eşim' diye bahsettiği için evlendiklerine dair dedikoduları alevlendirmişti.