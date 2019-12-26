Adıyaman'ın Besni ilçesinde aşırı yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Duvar enkazı altında kalan bir kamyonet zarar gördü.
İSTİNAT DUVARI DAYANAMADI
Öğleden sonra meydana gelen olayda, Besni Erdemoğlu Mahallesi'nde dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, 7 katlı binanın istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Kısa süreli paniğe yol açan olayda, çöken duvarın altında kalan bir kamyonette hasar oluştu.
4 KATLI BINA ÇÖKTÜ
22 Ekim tarihinde, Yeni Besni Mahallesi'nde Ahmet Tileklioğlu'na ait ve Suriyeli ailelerin yaşadığı 4 katlı binada, gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'nce yapılan incelemede zeminde toprak kayması tespit edildi.
Bunun üzerine bina boşaltılarak çevresinde önlem alındı. Dün geceden beri etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bugün öğle saatlerinde 4 katlı binanın zemin katı gürültüyle çöktü. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın iş makinalarıyla yıkım işlemine başlandı.
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