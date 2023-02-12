Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da hasar görüntülendi

ABONE OL
AA
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi

    6 Şubat Pazartesi günü büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri Adıyaman oldu... 
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gece saatlerinde yaptığı açıklamaya göre Adıyaman genelinde 3 bin 438 kişi hayatını kaybetti.
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi

    12 bin 920 vatandaşımız enkazdan canlı olarak çıkarılırken şehrin olağan hayatına döndürmek için çalışmaların başladığı da belirtildi. 
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi

    Enkaz kaldırılma ve nakliye, su ve elektrik ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar yapılan şehirde depremin neden olduğu yıkım da görüntülendi.
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi

    Anadolu Ajansı, büyük hasarın olduğu Adıyaman'ı fotoğrafladı...
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi
  • Adıyaman'da depremin hasarı görüntülendi

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.