Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü
Adıyaman'da trafik levhalarının olduğu direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Burak Bal (38) idaresindeki otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu 20'nci kilometresinde trafik levhalarının olduğu direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı petrol istasyonuna ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan, trafik levhalarının olduğu direğe çarptığı görülüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.