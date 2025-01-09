Adıyaman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Giriş: 09.01.2025 - 19:36 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:36
Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile akaryakıt tankeri, Adıyaman-Besni yol ayrımında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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