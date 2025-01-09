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        Haberler Gündem Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adıyaman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

        Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 19:36 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:36
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        Adıyaman'da kaza: 3 ölü, 4 yaralı
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        Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile akaryakıt tankeri, Adıyaman-Besni yol ayrımında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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