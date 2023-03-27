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Adiyat Suresi okunuşu ve anlamı: Adiyat Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Adiyat Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızlı koşan atlar demektir. Adiyat Suresinde insanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir. Mushaftaki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre on dördüncü suredir. Adiyat Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler haberimizde yer alıyor.

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  • Adiyat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Adiyat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Adiyat Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualardandır. Adiyat Suresi Mekke’de inmiştir. Tamamı 11 ayettir. İsmini, birinci ayette geçip “koşan atlar” anlamına gelen adiyat kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 100, iniş sırasına göre ise 14. suredir. Mushaftaki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre on dördüncü suredir. Asr suresinden sonra, Kevser suresinden önce Mekke’de inmiştir. Surede, dünya malını tutkuyla seven, bu sebeple ahireti ihmal edip Rabbine karşı son derece nankör davranan insan kınanır ve öte dünyada karşılaşacağı hazin bir akibetle ikaz olunur. Adiyat Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Adiyat Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Adiyat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Adiyat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Adiyat Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1.Vel adiyati dabha

    2.Fel muriyati kadha

    3.Fel muğırati subha

    4.Fe eserne bihı nak'a

    5.Fe vesatne bihı cem'a

    6.İnnelinsane li rabbihı le kenud

    7.Ve innehu ala zalike le şehıd

    8.Ve innehu li hubbil hayri le şedıd

    9.E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur

    10.Ve hussıle ma fis sudur

    11.İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir 
  • Adiyat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Adiyat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Adiyat Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1.O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

    2. (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,

    3. Sabahleyin akın edenlere,

    4. Tozu dumana karıştıranlara,

    5. Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,

    6. Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.

    7. Ve kendisi de buna şahittir.

    8. Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.

    9. Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.

    10. Ve sinelerin içindekiler derlenecek. 

    11. O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.
  • Adiyat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Adiyat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Adiyat Suresi Konusu

    İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir.

    Adiyat Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre on dördüncü suredir. Asr suresinden sonra, Kevser suresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır.
  • Adiyat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Adiyat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Adiyat Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla atlar üzerine yemin edilmektedir. Yeminin amacı, böylesine yararları bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, özellikle sonraki âyetlerdeki mesajın önemine dikkat çekmektir.

    Burada “insan” kavramıyla genel olarak insan türünün kastedildiği, çünkü bütün insanlarda bu tür olumsuz özelliklerin az çok bulunduğu belirtildiği gibi (bk. İbn Âşûr, XXX, 502-503), özellikle hidayetten nasibini alamamış insanların söz konusu olduğu da söylenmiştir. Râzî, bu ikinci yorumun çoğunluğun görüşü olduğunu belirtir (XXXII, 67). Bu âyetler, söz konusu insanların tabiatlarına yerleşmiş bulunan Allah’ın nimetlerine karşı nankörlük, kadir bilmezlik, mal biriktirmeye düşkünlük ve nimetin şükrünü yerine getirme vecîbesini umursamama gibi olumsuz özellikleri ortaya koymaktadır. 6. âyetteki kenûd kelimesinin bir hadiste şöyle açıklandığı rivayet edilir: “Öyle bir nankördür ki yalnız başına yer, kölesini döver, malî görevlerini yerine getirmez” (Taberî, XXX, 180). 7. âyet insanın kendisinin de bu nankörlüğünün farkında olduğunu, buna bizzat kendi vicdanının da tanıklık ettiğini belirtmektedir. Âyete “Şüphesiz buna Allah şahittir” mânası da verilmiştir (Taberî, XXX, 180). Bu takdirde âyet Allah’ın verdiği nimete karşı nankörlük edenler için bir uyarı anlamı taşır. Fakat birinci mâna bağlama daha uygundur. Âyete ayrıca “Nankör kişi âhirette kendi aleyhine şahitlik edecektir” şeklinde de mâna verilebilir (Elmalılı, IX, 6021). “Mal” diye tercüme ettiğimiz 8. âyetteki hayır kelimesini Râgıb el-İsfahânî, “akıl, adalet, fazilet, faydalı nesne vb. genellikle insanların rağbet ettiği şey” şeklinde tarif etmiştir (Müfredâtü’l-Kur’an, “hyr” md.). Eski Araplar’da kelime sıklıkla “mal” ve özellikle “at” anlamında kullanılmaktaydı. Burada da “çok mal, servet” mânasında kullanılmıştır.

     

    Dünya menfaati ve servet biriktirme hırsıyla cimrilik ve nankörlük eden kimse kendisine ne derece kötülük ettiğini düşünmeye davet edilmekte ve uyarılmakta; aksi halde o kişinin, kıyamet gününde, kabirlerde gömülmüş bulunanların dışarıya fırlatıldığı, bütün gizliliklerin ortaya döküldüğü (bk. Târık 86/9), gönüllerde gizli olan niyetler ve maksatların açığa çıkarıldığı zaman perişan olacağı bildirilmektedir. “Kalplerde gizlenenlerin ortaya konması”, niyet halinde kalıp eyleme dönüşmeyen kötü düşüncelerin mutlaka cezalandırılacağını değil; davranışların dayandığı niyet ve yöneldiği amaçların değerlendirileceğini ifade etmektedir. 11. âyette “İşte o gün (anlayacaklar ki) rableri onlardan tam mânasıyla haberdardır” buyurulması, Allah Teâlâ’nın onların niyetlerini ve yaptıklarını önceden bildiği gibi kıyamet gününde de her şeyden haberdar olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü O’nun ilmi sonsuzdur, hiçbir şeyden gafil değildir, gizli olanı da âşikâr olanı da, öncekini de sonrakini de bilir. Dünyada verdiği nimetlere karşı nankörlük ve cimrilik ederek bu nimetlerden Allah yolunda harcamamış olan kimselerin yaptıklarından da mutlaka haberdardır ve âhirette bunu gösterecek, yapılanların karşılığını da verecektir.
  • Adiyat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Adiyat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Adiyat Suresi Fazileti

    Bu sureyi gün içinde sık sık okuyan kişi, nazardan ve kötü enerjiden korunur. Gece iyi uyuyamayan ve kabus görenlerin, yatmadan önce 7 kere okuması tavsiye edilir. Düzenli bir şekilde okunduğunda geçim sıkıntısı azalır, okuyanın hanesine rahmet ve bereket yağar. Adiyat suresini üzerinde taşıyan bir kişi, düşmanının yüreğine korku salar ve Allah'ın yardımıyla ona karşı galip gelir.

    Adiyat Suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

    ·      • Mushaftaki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre on dördüncü suredir.

    ·       • Asr suresinden sonra, Kevser suresinden önce Mekke’de inmiştir.

    Adiyat Suresi Kaç Ayet?

    ·       • Adiyat Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

    Adiyat Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    ·       • Adiyat Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 599. sayfada ve 30. cüzde yer alır.

    Adiyat Ne Demek? 

    ·       • Adiyat, hızlı koşan atlar demektir.
  • Adiyat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Adiyat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Adiyat Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Adiyat suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Adiyat suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

    Adiyat Suresi Adetliyken Okunur Mu? 

    ·       •   Adiyat suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.
  • Adiyat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Adiyat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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