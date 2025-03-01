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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'la ilgili raporu tamamlayarak mahkemeye gönderdi | Son dakika haberleri

        Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'la ilgili raporu tamamlayarak mahkemeye gönderdi

        Adli Tıp Kurumu, iş insanı İnan Kıraç hakkında, fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Rapor mahkemeye gönderildi.  

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:16
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        İnanç Kıraç için vasi raporu
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        İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.

        İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı.

        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda

        Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası Haberi Görüntüle

        Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumuna giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

        Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

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