Adnan Oktar örgütüne düzenlenen operasyonun ardından itirafçı olanlara dün gece Serdar Dayanık’ da eklendi. 30 yıldır Adnan Oktar’ın yanında olan Serdar Dayanık, polise yüz sayfaya yakın ifade verdi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI SORUMLUSU



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Oktar'ın yurt içi ve yurt dışındaki sempatizan gruplarını yönettiği belirtilen Dayanık, bildiklerini bir hafta boyunca savcılık ve polise anlattı. Söz konusu gruplardan turnike denilen sisteme pek çok kızın girmesine sebep olmuştur.

YAPILANMAYI ANLATTI



Düzenli olarak Kandilli'deki merkezde görev yaptığı belirtilen Serdar Dayanık, örgütün yurt içi ve yurt dışı yapılanması hakkında önemli detaylar verdiği öğrenildi. Örgütün diğer örgüt ve cemaatlerle olan ilişkisinde itiraflarında anlattığı öğrenilen Serdar Dayanık, 7’inci itirafçı oldu.

40 MİLYON TL



Örgüt içerisindeki cinsel istismar, yaşı küçük kız çocukları, turnike sistemi, tehdit, şantaj ve dolandırıcılık konularında çarpıcı itiraflarda bulunan Serdar Dayanık, örgüte 40 milyon TL para aktırdığını iddia etti. Örgüt içinde daha önce Avukat Fatih Doğan, Ayça Pars, Ece Koç, Seçim Köse,Murat Terkoğlu ve Burak Abacı itirafçı olmuştu.

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