SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Polise yüz sayfaya yakın ifade verdi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Adnan Oktar grubunun önemli bir ismi daha itirafçı oldu

Adnan Oktar grubunun kilit isimlerinden biri olan Serdar Dayanık itirafçı oldu. Oktar'ın yurt içi ve yurt dışı işlerinden sorumlu olduğu belirtilen Dayanık, dün gece cezaevinden tahliye oldu. Yüz sayfaya yakın polise ifade veren Dayanık, Oktar grubunun yurt içi ve yurt dışı yapılanması hakkında önemli detaylar verdi.

13.10.2018 - 13:20 | Güncelleme:

Adnan Oktar örgütüne düzenlenen operasyonun ardından itirafçı olanlara dün gece Serdar Dayanık’ da eklendi. 30 yıldır Adnan Oktar’ın yanında olan Serdar Dayanık, polise yüz sayfaya yakın ifade verdi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI SORUMLUSU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Oktar'ın yurt içi ve yurt dışındaki sempatizan gruplarını yönettiği belirtilen Dayanık, bildiklerini bir hafta boyunca savcılık ve polise anlattı. Söz konusu gruplardan turnike denilen sisteme pek çok kızın girmesine sebep olmuştur.

YAPILANMAYI ANLATTI

Düzenli olarak Kandilli'deki merkezde görev yaptığı belirtilen Serdar Dayanık, örgütün yurt içi ve yurt dışı yapılanması hakkında önemli detaylar verdiği öğrenildi. Örgütün diğer örgüt ve cemaatlerle olan ilişkisinde itiraflarında anlattığı öğrenilen Serdar Dayanık, 7’inci itirafçı oldu.

40 MİLYON TL

Örgüt içerisindeki cinsel istismar, yaşı küçük kız çocukları, turnike sistemi, tehdit, şantaj ve dolandırıcılık konularında çarpıcı itiraflarda bulunan Serdar Dayanık, örgüte 40 milyon TL para aktırdığını iddia etti. Örgüt içinde daha önce Avukat Fatih Doğan, Ayça Pars, Ece Koç, Seçim Köse,Murat Terkoğlu ve Burak Abacı itirafçı olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X