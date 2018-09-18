Adnan Oktar'ı sildi

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan Ayça Pars 2 ay sonra itirafçı oldu. İfade verdikten sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olan Ayça Pars'ın cezaevinden çıktıktan sonra ilk işi sosyal medya hesaplarındaki profilini yenilemek oldu.



ADNAN OKTAR'LA OLAN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ



Facebook ve Twitter'daki profilini yeniden düzenleyen Pars, Adnan Oktar'la birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını kaldırdı. Oktar'la ilgili yaptığı olumlu yorumları silen Pars, "Müslüman-A9 TV'de yapımcı-yönetmen" yazılı künyesini de "Müslüman-Boğaziçi Üniversitesi" olarak değiştirdi.





Ayça Pars 29 yıl önce İstanbul 'a yakın bir yerdeki yazlıklarına gelen Adnan Oktar tebliğ grubundaki kişiler tarafından kandırılarak örgüte katıldı. Oktar grubunun A9 TV kanalı ile dijital yayın sorumluluğunu da üstlenen Pars, örgütün üst yönetici grubu olan 'bacılar' grubuna kadar yükseldi. İtirafçı olduktan sonra geçen hafta tahliye edilen Ayça Pars Habertürk'e yaptığı açıklamada "Gerçeği gördüm. Ayrıldım" demişti. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ