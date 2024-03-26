ADNAN ŞENSES KİMDİR?

Hayranları “Adnan Şenses kimdir?” sorusunu yoğun olarak sorar. Şenses’in asıl adı Adnan Ertuğran’dır. 21 Ağustos 1935 yılında Bursa’da dünyaya gözlerini açan Şenses, Türk şarkıcı ve oyuncudur. Bursa Mudanya ilçesi Trilye Köyü’nde doğmuştur. Babası Muhsin, annesi Emine olan Adnan Şenses, 5 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir.

Sanatçının babası subaydır ve görevi nedeniyle Ankara’ya taşınırlar. Burada eğitim hayatına başlayan sanatçı, Ankara İsmet İnönü İlkokulu mezunudur. Tahsilini devam ettirmek için İstanbul’a taşınırlar ve burada Karagümrük Ortaokulu’nu okur. Daha sonraki yıllarda ailesinin isteği ve yönlendirmesiyle marangozlukla ilgilenmeye başlar. Ancak onun aklında küçük yaşlarından beri müzik vardır.

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ADNAN ŞENSES’IN HAYATI KARİYERİ ile NASIL KESİŞTİ?

Adnan Şenses, 1956’da çevresinin sesine olan ilgisini fark eder. Bu doğrultuda müzik hayatına atılmak için ailesinin yanından kaçar ve Beyoğlu’na gelir. Burada dönemin ünlü organizatörleri vardır. Bunlardan biri olan Hasan Oktay ile tanışır. Ancak sesini beğenmeyen “Tikofiş” lakaplı Hasan Oktay, kendisini büroda çay ve temizlik işlerine bakması için işe alır.

Bursa Gemlik’te Atlas Sineması’nda düzenlenmiş olan bir konsere Sabite Tur’un geç kalması üzerine seyirciyi oyalamak üzere sahneye çıkar. Burada çok beğenilir ve profesyonel olarak sahne almanın kapılarını aralar. Adnan Şenses, ilk musiki derslerini Suzan Yakar Rutkay’dan almıştır.

ADNAN ŞENSES KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

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“Adnan Şenses kaç yaşında öldü?” sorusunun yanıtı 78’dir. Şenses, 25 Aralık 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.

ADNAN ŞENSES NEDEN ÖLDÜ? Aklınızdan “Adnan Şenses neden öldü?” sorusu geçiyor olabilir. Şenses, mide kanseri tedavisi görmek üzere hastanede yatarken solunum yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yummuştur. Cenazesi için Teşvikiye Camii’nde namaz kılınan sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir. ADNAN ŞENSES DİSKOGRAFİ 1980- Adnan Şenses- İnci Şanlı

1981- 25. Sanat Yılı

1981- Süper

1982- Almanya Hatıralarım

1983- Yansın Bu Dünya

1984- Gönlüm ve Ben

1984- Adnan Şenses- Kamuran Akkor

1984- Gönlümde İsyan

1987- İsyan Ederim

1994- İlk Defa Ağladım

1992- Senede bir Gün

1993- Gözümün Bebeği

1994- Dokunmayın Bana

1994- Şüphe

1994- Dönme Sevgilim

1195- Senin Olmaya Geldim

1995- Yağmur Gözlüm

1996- Nasihat

1997- Sensizliği Taşıyamam

2000- Elvada

2004- Sen İstemesen de

2006- Adnan Şenses Klasikleri

2013- Adnan Şenses bir Efsanedir