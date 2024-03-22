Gazeteci ve radyocu Halit Kıvanç, FIFA Dünya Kupası’nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir ve günümüzde hâlâ anılmaya devam etmektedir. Peki Halit Kıvanç neden öldü? Öldüğünde kaç yaşındaydı ve hayatı boyunca neler yaptı? Detaylar için sayfayı kaydırmaya devam edin…

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

İnternet üzerinde “Halit kıvanç kimdir?” sorusunun yanıtı çok sık aratılıyor. Siz de bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edin. Halit Kıvanç, 1925 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Leman Hanım, babası ise İsmail Bey’dir. Sanatçı, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi’nde almış, yüksek öğrenimi için ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih etmiştir.

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Sunucu, yazar, gazeteci, hukukçu, çevirmen ve radyocu gibi kimliklerle bilinen Kıvanç, 1953 yılında Halit Talayer ve Alp Zirek ile Türkiye’nin ilk günlük spor gazetesi olan Türkiye Spor’u çıkarmıştır. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC’de çalışan Halit Kıvanç ayrıca; Hürriyet, Milliyet, Güneş ve Tercüman gibi gazete ve dergilerde yazarlık ve yöneticilik yapmıştır.

HALİT KIVANÇ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Türk televizyonuna ve basın dünyasına başarılarıyla iz bırakmış bir isim olan Halit Kıvanç kaç yaşında öldü? 25 Ekim 2002’de İstanbul’da 97 yaşında hayata veda eden Halit Kıvanç’ın vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurmuştur. Sanatçının vefat sebebi açıklanmamıştır. Kıvanç’ın cenazesi, 27 Ekim 2022’de Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde düzenlenen anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.