Halit Kıvanç kaç yaşında öldü? Halit Kıvanç kimdir?
"Halit Kıvanç kimdir?" sorusunun yanıtı, internette ve sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Türk televizyon tarihinin usta isimleri arasında yer alan Halit Kıvanç, henüz 17 yaşındayken Brezilyalı efsanevi futbolcuyla yaptığı ropörtajla kariyerinde tarihi bir başarı yakalamıştır. Peki Halit Kıvanç ne zaman öldü? Kaç yaşındaydı, neden öldü ve hayatı nasıldı? İşte tüm detaylar…
Gazeteci ve radyocu Halit Kıvanç, FIFA Dünya Kupası’nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir ve günümüzde hâlâ anılmaya devam etmektedir. Peki Halit Kıvanç neden öldü? Öldüğünde kaç yaşındaydı ve hayatı boyunca neler yaptı? Detaylar için sayfayı kaydırmaya devam edin…
HALİT KIVANÇ KİMDİR?
İnternet üzerinde “Halit kıvanç kimdir?” sorusunun yanıtı çok sık aratılıyor. Siz de bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edin. Halit Kıvanç, 1925 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Leman Hanım, babası ise İsmail Bey’dir. Sanatçı, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi’nde almış, yüksek öğrenimi için ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih etmiştir.
Sunucu, yazar, gazeteci, hukukçu, çevirmen ve radyocu gibi kimliklerle bilinen Kıvanç, 1953 yılında Halit Talayer ve Alp Zirek ile Türkiye’nin ilk günlük spor gazetesi olan Türkiye Spor’u çıkarmıştır. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC’de çalışan Halit Kıvanç ayrıca; Hürriyet, Milliyet, Güneş ve Tercüman gibi gazete ve dergilerde yazarlık ve yöneticilik yapmıştır.
HALİT KIVANÇ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?
Türk televizyonuna ve basın dünyasına başarılarıyla iz bırakmış bir isim olan Halit Kıvanç kaç yaşında öldü? 25 Ekim 2002’de İstanbul’da 97 yaşında hayata veda eden Halit Kıvanç’ın vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurmuştur. Sanatçının vefat sebebi açıklanmamıştır. Kıvanç’ın cenazesi, 27 Ekim 2022’de Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde düzenlenen anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.
HALİT KIVANÇ KARİYERİ
Halit Kıvanç, 1995 yılı itibarıyla TRT’de radyo sunuculuğu yapmaya başlamıştır. Spor spikerliğine ise 1956’da basın mensubu olarak gittiği Moskova Radyosu özel yayınıyla başlamıştır. Bu özel yayında Türkiye’ye iletilen Fenerbahçe- FK Dinamo Moskova özel maçını sunarak başlayan Kıvanç, uzun yıllar TRT’de program sunuculuğuna devam etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları’nın sunucusu olan Kıvanç, geniş bir hayran kitlesi toplamış ve bu kitlenin hayranlığını uzun süre korumuştur. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu olarak anılan Halit Kıvanç, NTV yayınlarından çıkan “Tele Safir” isimli kitabında Türk televizyonculuğunu anlatmıştır.
Sunuculukta 50 yılını tamamladığı 2005 yılını bir jübileyle kutlayan sanatçı, düzenlenen çeşitli yarışmalarda 200’ün üzerinde ödül almıştır. Takvimler 1983 yılını gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ile maç spikerliğini sonlandırmıştır. Sanat adamı, yazar, spiker ve gazeteci gibi kimliklerle anılan Kıvanç, 1955 yılında Bülbin Kıvanç ile evlenmiştir. Çiftin Ümit Yaşar isimli bir oğlu vardır.
HALİT KIVANÇ ESERLERİ
HALİT KIVANÇ PLAKLARI VE ALDIĞI ÖDÜLLER
Sanatçının çıkardığı plaklar aşağıda derlenmiştir;
Halit Kıvanç’ın aldığı ödüller;