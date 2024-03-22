Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Allen, gönlünü eski FBI ajanı Erdal Kaya'ya kaptırdı - Magazin haberleri

        Yasemin Allen aşkını ilan etti

        Yasemin Allen, gönlünü eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya'ya kaptırdı. Ünlü oyuncu, birlikteliğini ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, eski bir FBI ajanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

        2

        İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşıdı.

        3

        Uzun süredir hayatında biri olmadığı bilinen Yasemin Allen, sevgilisi Erdal Kaya ile çektirdiği fotoğrafını kalp ve sonsuzluk işareti emojisiyle yayımladı.

        4

        "EĞİTİM GÜNÜ"

        Yasemin Allen, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Erdal Kaya ile atış yaparken çektirdiği fotoğraflarını "Eğitim günü" notuyla paylaşmıştı.

        5

        41 yaşındaki Erdal Kaya, ABD'de 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü polis olarak, son iki yılını ise FBI ajanı olarak sürdürdü.

        6

        Erdal Kaya, şu an hayatına; ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek devam ediyor.

        #Yasemin Allen
        #Erdal Kaya
        #FBI
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?