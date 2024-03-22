Yasemin Allen aşkını ilan etti
Yasemin Allen, gönlünü eski bir FBI ajanı olan Erdal Kaya'ya kaptırdı. Ünlü oyuncu, birlikteliğini ilan etti
Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, eski bir FBI ajanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.
İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, Erdal Kaya ile birlikteliğini sosyal medyaya da taşıdı.
Uzun süredir hayatında biri olmadığı bilinen Yasemin Allen, sevgilisi Erdal Kaya ile çektirdiği fotoğrafını kalp ve sonsuzluk işareti emojisiyle yayımladı.
"EĞİTİM GÜNÜ"
Yasemin Allen, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Erdal Kaya ile atış yaparken çektirdiği fotoğraflarını "Eğitim günü" notuyla paylaşmıştı.
41 yaşındaki Erdal Kaya, ABD'de 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü polis olarak, son iki yılını ise FBI ajanı olarak sürdürdü.
Erdal Kaya, şu an hayatına; ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek devam ediyor.