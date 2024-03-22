İzmir'in Çiğli ilçesinde, gece hasarlı kazanın ardından rapor hazırlayanlara arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla İsmail Taşdelen (31) ve babası Turan Taşdelen (58) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre baba ve oğulun olay yerine ilk kazaya karışan damatları Aykut Karakaya'ya yardım için gittikleri öğrenildi.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden Eren Cem İşcan'ın kullandığı otomobil ile aynı şeritteki Aykut Karakaya'nın kullandığı otomobil hasarlı trafik kazasına karıştı. Sürücüler ve otomobillerde bulunanlardan bazıları ile kazayı haber alıp yardım için gelen yakınları, rapor tutmak için araçlarından indi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Erkan Er yönetimindeki otomobil, kaza raporu tutanların arasına daldı, daha sonra da Tuğçe Çavuş yönetimindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Yaşanan ikinci kazada İsmail Taşdelen ve babası Turan Taşdelen hayatını kaybetti, Erkan E., Aykut Karakaya, Gözde Ü., Melisa Ü., Tuğçe Ç., Arzu A. ve Ahmet Bertan S. yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alınırken, Ahmet Bertan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. REKLAM