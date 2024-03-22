Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
2024 genelinde benzine şu ana kadar yüzde 26 zam geldi. Dün benzine gelen 1.34 liralık zamla 15 ilde benzinin litre fiyatı 45 liranın üzerine çıktı. İşte il il Türkiye genelinde ortalama benzin fiyatları
Giriş: 22.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:37
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