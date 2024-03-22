A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya çağırılırken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma davet edildi. Ay-yıldızlılarda ayrıca, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan ise Ümit Milli Takım'a gönderildiği için Macaristan karşısında oynamayacak.