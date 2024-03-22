A Milli Takım Macaristan sınavında! Montella'nın muhtemel 11'i...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili diğer detaylar haberimizde...
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile özel maç oynayacak.
İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 28 golle yanıt verdi.
MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Macaristan ile Türkiye, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek TSİ 22.45'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski yönetecek.
A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya çağırılırken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma davet edildi. Ay-yıldızlılarda ayrıca, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan ise Ümit Milli Takım'a gönderildiği için Macaristan karşısında oynamayacak.
A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
Mert Günok
Zeki Çelik
Samet Akaydin
Merih Demiral
Cenk Özkaçar
Salih Özcan
İsmail Yüksek
Hakan Çalhanoğlu
Barış Alper Yılmaz
Kerem Aktürkoğlu