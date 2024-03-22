Rusya'dan bir ilk: Ukrayna'daki operasyon "savaş" olarak tanımlandı

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başlattığı askeri faaliyetleri ilk kez "savaş" diye tanımladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus "Argumentı i Faktı" gazetesine verdiği demeçte faaliyetlerin "özel askeri operasyon" olarak başladığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinin statüsünün zamanla değiştiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Evet bu bir özel askeri operasyon olarak başlamıştı" ifadesini kullandı.

Peskov, sürecin daha sonra bir savaşa evrildiğini belirterek, "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor" diye konuştu.