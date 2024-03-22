Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan bir ilk: Ukrayna'daki operasyon "savaş" olarak tanımlandı

        Rusya'dan bir ilk: Ukrayna'daki operasyon "savaş" olarak tanımlandı

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "savaş halinde" bulunduğunu belirtti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başlattığı askeri faaliyetleri ilk kez "savaş" diye tanımladı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus "Argumentı i Faktı" gazetesine verdiği demeçte faaliyetlerin "özel askeri operasyon" olarak başladığını belirtti.

        Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinin statüsünün zamanla değiştiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Evet bu bir özel askeri operasyon olarak başlamıştı" ifadesini kullandı.

        Peskov, sürecin daha sonra bir savaşa evrildiğini belirterek, "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor" diye konuştu.

        Peskov, "Hukuken bu bir özel askeri operasyon. Ama fiilen bu bir savaşa dönüştü" dedi.

        REKLAM
        Rusya, Ukrayna'nın enerji sistemlerini hedef aldı
        Rusya, Ukrayna'nın enerji sistemlerini hedef aldı Haberi Görüntüle

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2023'teki açıklamasında Batılı ülkelerin kendilerine karşı "hibrit savaş" yürüttüğünü söylemişti. Ancak Ukrayna'daki askeri faaliyetleri "özel askeri operasyon" olarak adlandırmaya devam etmişti.

        Kremlin, ülkesinde basının Ukrayna'daki saldırılar için "savaş" kelimesini kullanmasını yasaklamıştı. Bazı muhalifler, "özel askeri operasyon"u "savaş" olarak tanımladığı için yargılanmıştı.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Kremlin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza raporu hazırlayan baba oğul, kazaya kurban gitti!
        Kaza raporu hazırlayan baba oğul, kazaya kurban gitti!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Semih'e büyük destek!
        Semih'e büyük destek!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup