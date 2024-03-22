Ukrayna: Rusya, enerji sistemlerine savaşın başından bu yana en büyük saldırısını düzenledi

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, bugün sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun, bugün Ukrayna'da enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi.

Saldırıların devam ettiğini vurgulayan Galuşenko, "Şimdi düşman, Ukrayna enerji endüstrisine son zamanların en büyük saldırısını gerçekleştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters'ın haberine göre üst düzey bir enerji yetkilisi bunun, savaşın başından bu yana enerji altyapısına yönelik düzenlenen en büyük saldırı olduğunu ifade etti.

Bakan Galuşenko, Rusya'nın Ukrayna enerji sistemine zarar vermeyi amaçladığını belirterek, "Maalesef çeşitli bölgelerde üretim tesislerinde, iletim ve elektrik dağıtım sistemlerinde darbe ve hasar oluşmaktadır" açıklamasını yaptı. Galuşenko, bombardıman nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali'ni besleyen bir enerji hattında hasar oluştuğunu bildirdi.

REKLAM Galuşenko, ülkenin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını aktararak, ilgili ekiplerin hasarı gidermek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti. DNİPRO'DAKİ HES'E SALDIRI Ukrayna devlet hidroelektrik santralleri kuruluşu Ukrhidroenergo'nun sosyal paylaşım sitesindeki açıklamada, Zaporijya kentinde yer alan ve ülkenin en büyük hidroelektrik santrallerinden Dnipro HES'ine de saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı nedeniyle yangın çıktığı belirtilen açıklamada, "Şu anda istasyonda yangın var. Acil durum hizmetleri ve enerji çalışanları, çok sayıda hava saldırısının sonuçlarının üstesinden gelmek için olay yerinde çalışıyor. Bir atılım (barajdan su sızması) tehdidi yok. İstasyonun barajındaki durum kontrol altında" ifadeleri kullanıldı.