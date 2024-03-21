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        Haberler Dünya Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 44 gün sonra hava saldırısı düzenledi

        Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 44 gün sonra hava saldırısı düzenledi

        Rusya'nın sabaha karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırdığı, hava saldırısı alarmının 3 saat sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.03.2024 - 09:06 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:07
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        Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı
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        Ukrayna, Rusya'nın günler sonra başkent Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

        Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 44 günlük aradan sonra Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

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        Rus ordusunun saldırıda Х-101/Х-555/Х-55 model seyir füzeleri ve balistik füzeler kullandığı bilgisini paylaşan Popko, başkentte hava saldırısı alarmının yaklaşık 3 saat sürdüğünü kaydetti.

        Popko, füzelerin şehri farklı yönlerden eş zamanlı olarak vurduğuna işaret ettiğini söyledi.

        Svyatoşin ilçesinde füze parçalarının anaokulu binasına ve apartmana hasar verdiğini aktaran Popko, Şevçenko ilçesindeyse saldırı sonucu bir apartmanın hasar gördüğünü belirtti.

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        Popko, Podilski ilçesinde de füze parçalarının bir binanın bahçesine düştüğü bilgisini vererek, tüm acil servis ekiplerinin olay yerlerinde çalıştığını ifade etti.

        Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, toplamda 31 füzenin düşürüldüğünü bildirdi. Bunlardan ikisinin balistik füze, 29'unun seyir füzesi olduğu duyuruldu.

        Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.

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