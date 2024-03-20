Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna saldırılarıyla ilgili konuştu: Nasıl cevap verileceğine dair kendi planlarımız var

Seçim kampanyasında kendisini destekleyen aktivistlerle bugün başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşmasında Ukrayna'nın sınır bölgelerine yönelik saldırılarına değindi.

Putin, Ukrayna'nın sık sık bombaladığı bölgelerde güvenliği sağlayacaklarını söyledi.

Belgorod ve Kursk gibi sınır bölgelerinde yaşayan kişilere teşekkür eden Rusya Devlet Başkanı, buradaki halka destek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Putin, evi ve işyeri zarar gören kişilere yardım edeceklerini belirtti.

Kendilerinin de "Ukrayna'nın yaptığı gibi sivil altyapıya" saldırabileceklerini ancak bunu yapmayacaklarını belirten Putin, "Bizim bu konuda kendi görüşlerimiz ve kendi planlarımız var. Ana hatlarını belirlediğimiz hususları izleyeceğiz" dedi.

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Putin, "Asıl görevimiz güvenliği garanti etmek. Bunun için farklı yöntemler var. Kolay değil ama bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

KÖYLER BOŞALTILIYOR

Ukrayna bir süredir, Rusya'nın sınırdaki bölgelerine bombalı saldırı düzenliyor. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sınırdaki köylerin boşaltılacağını bugün duyurdu. Gladkov, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, iki kişini de yaralandığını duyurdu.

Rusya, saldırıların ardından sınırdan 9 bin çocuğun tahliye edileceğini dün bildirmişti.