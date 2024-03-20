Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna saldırılarıyla ilgili konuştu: Nasıl cevap verileceğine dair kendi planlarımız var
Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın Belgorod gibi sınır bölgelerine düzenlediği saldırılara yanıt vereceklerini söyledi. Bölgede güvenliği sağlayacaklarını ifade eden Putin, "Kolay değil ama bunu gerçekleştireceğiz" dedi
Seçim kampanyasında kendisini destekleyen aktivistlerle bugün başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşmasında Ukrayna'nın sınır bölgelerine yönelik saldırılarına değindi.
Putin, Ukrayna'nın sık sık bombaladığı bölgelerde güvenliği sağlayacaklarını söyledi.
Belgorod ve Kursk gibi sınır bölgelerinde yaşayan kişilere teşekkür eden Rusya Devlet Başkanı, buradaki halka destek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Putin, evi ve işyeri zarar gören kişilere yardım edeceklerini belirtti.
Kendilerinin de "Ukrayna'nın yaptığı gibi sivil altyapıya" saldırabileceklerini ancak bunu yapmayacaklarını belirten Putin, "Bizim bu konuda kendi görüşlerimiz ve kendi planlarımız var. Ana hatlarını belirlediğimiz hususları izleyeceğiz" dedi.
Putin, "Asıl görevimiz güvenliği garanti etmek. Bunun için farklı yöntemler var. Kolay değil ama bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
KÖYLER BOŞALTILIYOR
Ukrayna bir süredir, Rusya'nın sınırdaki bölgelerine bombalı saldırı düzenliyor. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sınırdaki köylerin boşaltılacağını bugün duyurdu. Gladkov, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, iki kişini de yaralandığını duyurdu.
Rusya, saldırıların ardından sınırdan 9 bin çocuğun tahliye edileceğini dün bildirmişti.
Putin, iki gün önceki açıklamasında sınır bölgelerinin bombalanması göz önüne alındığında Rusya'nın Ukrayna toprakları içerisinde bir noktada "sıhhi bölge" oluşturmak zorunda kalacağını kaydetmişti.
*Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.