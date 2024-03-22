Türkiye bu yılın ilk iki ayında 4,3 milyon turist ağırladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, şubat ayında Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancının ziyaret ettiğini açıkladı. En çok turist gönderen ülke olarak görmeye alıştığımız Rusya yerini İran'a kaptırdı. İran'dan geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101,36'lık artışla 226 bin 104 kişi Türkiye'ye geldi
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2024'ün ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.
Şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Böylece şubat ayı artış oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22,68 oldu.
EN ÇOK ZİYARETÇİ İRAN'DAN
Şubat ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi İran'dan geldi. İran'ı, Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Gürcistan takip etti.
ORAN OLARAK EN ÇOK ARTIŞ ÇİN'DE
Oransal olarak bakıldığında en çok ziyaretçi artışı, Çin'den gelen turistlerde yaşandı. Ardından Suudi Arabistan, İran, Türkmenistan ve Japonya takip etti.