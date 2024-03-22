O anlar kamerada! Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
Gümüşhane'de, halı saha maçında kalp krizi geçiren 3 çocuk babası 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sağırkaya'nın fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde arkadaşlarının, Sağırkaya yere yığıldıktan 45 saniye sonra yanına gidip müdahale ettikleri yer aldı
Gümüşhane'de olay, dün saat 23.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. Üç çocuk babası İbrahim Sağırkaya (40), arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaparken fenalaşıp zemine düştü.
UZUN SÜRE YERDE HAREKETSİZ YATTI
DHA'da yer alan habere göre arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündükleri Sağırkaya'nın uzun süre hareketsiz olduğunu fark edip, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Sahaya gelen sağlık görevlilerinin, kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Sağırkaya, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, Sağırkaya’nın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Sağırkaya'nın yere yığıldıktan 45 saniye sonra arkadaşlarının yanına gidip müdahale ettikleri görüldü.