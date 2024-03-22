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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Dries Mertens planı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Dries Mertens planı!

        Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens'in sarı-kırmızılı takımda devam edip etmeyeceği netleşiyor. 37 yaşındaki Belçikalı yıldız özellikle son haftalarda sergilediği futbol ve attığı gollerle takımını liderlikte tutarken, bu performans sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 11:25 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:40
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        Galatasaray'da son haftaların formda ismi Dries Mertens'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak ediliyor...

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        Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Belçikalı yıldız, yaşına rağmen sergilediği performansla yönetim ve teknik heyeti oldukça etkiledi.

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        TRT Spor'un haberine göre Mertens, futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyor.