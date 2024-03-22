Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 58 yaşındaki Mustafa ve 77 yaşındaki Ayşe Topuz çifti, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Kastamonu'da yürek yakan olay, Tosya ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şehit Hilmi Şekerci Caddesi’nde, iki katlı müstakil bir evde yaşandı.
SAHUR İÇİN ARADI ULAŞAMADI
DHA'da yer alan habere göre Mustafa ve Ayşe Topuz çiftinin kızları Kamuran Yavuz, sahura kaldırmak için aradığı anne ve babasına ulaşamadı.
CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTI
Bunun üzerinde aynı ilçede yaşayan Yavuz, durumdan şüphelenerek eve geldi. İçeri girdiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaşan Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, çiftin karbonmokosit gazından zehirlendiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.