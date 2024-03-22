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        Haberler Gündem Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı

        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı

        Yazar Eylem Tok'un, Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan oğlu T.C.'nin kaza haberini aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Göktürk'te bir kafede otururken gelen telefonla paniğe kapılan Eylem Tok'un hesabı ödemeden kalkarak uzaklaştığı görüldü.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:24
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        İstanbul Eyüpsultan'daki orman yolunda 1 Mart'ta yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi.

        Anne Eylem Tok, kazanın hemen ardından oğlu T.C.'yi alarak önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı.

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        Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda firari Eylem Tok'un oğlu T.C'nin kaza yaptığını öğrendiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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        Yurt dışına kaçmadan önce Göktürk'te bir kafede oturan Eylem Tok'un gelen telefonla telaşlanarak hızla kalktığı görülüyor.

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        Paniklediği gözlenen Eylem Tok, daha sonra T.C’nin babası Bülent Cihantimur’un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu’yla birlikte hesabı bile ödemeden kafeden çıkıyor.

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        İkilinin daha sonra araçlarına bindikleri ve hızla oradan uzaklaştıkları görülüyor.

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        Kameralarda Eylem Tok ve yanındaki kişinin araca bindiği ve hızla uzaklaştığı net şekilde görülüyor.

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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

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        Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        #Eylem Tok
        #Kaza
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