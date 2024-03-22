IFAB, yeni ofsayt kuralının testlerini onayladı
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), ofsayt kuralında devrim gibi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni kurala göre; bir oyuncunun ofsaytta sayılması için tamamen rakip oyuncunun önünde olması gerekecek. FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger, bu şekilde ofsayt pozisyonlarının yarı yarıya azalacağını iddia ediyor...
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), ofsayt kuralında devrim gibi bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni kurala göre, en ilerdeki hücum oyuncusunun sadece tüm vücudu rakibinin önündeyse ofsayt çalınacak.
FIFA Futbol Gelişim Sorumlusu Arsene Wenger’in gündeme getirdiği devrim nitelindeki yeniliğin, yeni ofsayt kuralı haline gelmesi için önemli bir gelişme yaşandı.
Futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB konuyla ilgili somut adımlar atmaya başladı.
En ilerdeki hücum oyuncusunun sadece tüm vücudu rakibinin önündeyse ofsayt çalınacak uygulamanın, bir süredir İtalya’daki U18 maçlarında denendiği ve bunlardan olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine IFAB uygulamada yeni bir aşamaya geçilmesi ve daha ileri tetkiklere başlanması kararını aldı.
Ofsaytta güncel olarak uygulanan kurala göre, hücum eden takımın en ilerisindeki futbolcu kaleye, son adam olan defans oyuncusundan daha yakın olamıyor. Bu savunmacıyla aynı hizada olsa bile, kolu, bacağı, kafası, omzu daha ilerde olursa yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından tespit edilerek ofsayt kararı veriliyor.
Yeni kurala göreyse hücum oyuncusunun küçük bir kısmı dahi rakip savunmayla aynı hizada olursa ofsayt kararı çıkmayacak. Yarı otomatik sistem de bundan böyle bu esası dikkate alarak çalışmaya başlayacak.
BÜYÜK BİR DEVRİM OLACAK
Forvetlere daha fazla hareket alanı sağlamak ve en ufak bir farkla iptal edilen gol sayısını azaltmak için ofsayt kuralını değiştirme fikrini gündeme getiren Wenger'in bu önerisi kabul edilirse, futbol dünyasında büyük bir devrim yaşanacak.
IFAB, VAR'ın devreye girmesinden bu yana ortaya çıkan tartışmaları ortadan kaldırmayı amaçlayan Wenger'in önerisini değerlendirme sürecinde. Wenger’in önerisi kabul edilirse, karşılaşmalar 2024-2025 sezonundan itibaren yeni kuralla oynanacak.