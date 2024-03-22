New York Başsavcılığı ilk adımı attı: Eski ABD Başkanı Trump için haciz kapıda mı?

454 MİLYON DOLARLIK TEMİNATI BULAMAMIŞTI

Trump'ın avukatları, 29 Şubat’ta New York Temyiz Mahkemesine cezanın toplam tahsilatının durdurulması için başvuru yapmış, davadaki kararın hükümlerinin fahiş olduğu savunularak toplam 454 milyon ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduklarını belirtmişti.