Hamzabeyli'de 20 kilometrelik Schengen kuyruğu

Kuyruk sorunun sürekli Türkiye'den gidişte yaşandığını, gelişte aynı sıkıntıyı çekmediklerini söyleyen Kalbuk, "Nedense bu kuyruklar hep gidişte yaşanıyor. Şimdi buradan Bulgaristan'a geçeceğiz, oradan Sırbistan'a geçerken de aynısını yaşıyoruz, oradan Hırvatistan'a geçerken de var. Sanki bizim ihracatımızı kısıtlamak için yapıyorlar gibi. Kısacası Bulgaristan tarafında başlıyor sıkıntı, çalışmıyorlar. Yollarda perişan haldeyiz. Su yok, lavabo yok. Sıkıntıyı biz çekiyoruz, ne yazık ki" diye konuştu.