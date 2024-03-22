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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'a büyük destek - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'a büyük destek

        A Milli Takım'dan çıkarılıp Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy için Beşiktaş camiası seferber oldu. Yönetim, genç yıldıza sahip çıkarken bugün oynanacak Türkiye U21-Gürcistan maçını da siyah-beyazlı yetkililer statta takip ederek genç yıldıza destek verecek.

        Giriş: 22.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:05
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        Semih'e büyük destek!
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        Beşiktaş'ta kısa sürede gösterdiği performans ve attığı gollerle tüm Türkiye'nin beğenisini toplayan Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'a çağrılmıştı. Riva'da ay-yıldızlılarla idmana çıkan Semih'in dün ise kafileden ayrılıp Ahmetcan Kaplan ile Ümit Milli Takım'a gönderilirken bu kararın yankıları devam ediyor.

        Beşiktaş yönetiminden önce Feyyaz Uçar, ardından da asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile ikinci başkan Hüseyin Yücel'den art arda tepkiler geldi. Uçar, kararın "Mobbing" olduğunu savunurken başta siyah-beyazlı camia da genç oyuncuya sahip çıktı.

        ÖNCE TELEFONLA DESTEK

        Başkan Hasan Arat ve yöneticilerin dünkü gelişmenin ardından Semih'i arayarak destek olduğu öğrenilirken futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba da Riva ile temasa geçerek kararın gerekçeleri hakkında bilgi istedi. Siyah-beyazlılar, Montella'nın "Semih, bizim çok fazla sevdiğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncu. Baktığımızda Semih kariyerinde bir sezonu tamamlamış bir oyuncu değil" açıklamalarını da eleştirirken A Milli Takım'da kalan diğer hücumcuların performanslarını da göz önünde bulundurdu.

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        MAÇA GİDİLECEK

        Beşiktaşlı yöneticilerin yanı sıra futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba ile Santos'un yardımcısı olan U19 takımının eski antrenörü Serdar Topraktepe'nin bugün Pendik Stadı'nda oynanacak Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçını tribünde takip edecekleri öğrenildi.

        TFF İLE İLİŞKİLERDE YENİ BİR GERİLİM

        Semih Kılıçsoy olayının ardından gözler de bir kez daha Beşiktaş'la TFF arasındaki gerilimli ilişkilere çevrildi. Siyah-beyazlılar, kısa süre önce TFF'ye seçim çağrısı yapmıştı. Başkan Hasan Arat da önceki gün TFF'nin düzenlediği iftara katılmazken Semih'in Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin ardından Riva'ya dair tepkiler bir kat daha artmış durumda.

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