Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'a büyük destek

Beşiktaş'ta kısa sürede gösterdiği performans ve attığı gollerle tüm Türkiye'nin beğenisini toplayan Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'a çağrılmıştı. Riva'da ay-yıldızlılarla idmana çıkan Semih'in dün ise kafileden ayrılıp Ahmetcan Kaplan ile Ümit Milli Takım'a gönderilirken bu kararın yankıları devam ediyor.

Beşiktaş yönetiminden önce Feyyaz Uçar, ardından da asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile ikinci başkan Hüseyin Yücel'den art arda tepkiler geldi. Uçar, kararın "Mobbing" olduğunu savunurken başta siyah-beyazlı camia da genç oyuncuya sahip çıktı.

ÖNCE TELEFONLA DESTEK Başkan Hasan Arat ve yöneticilerin dünkü gelişmenin ardından Semih'i arayarak destek olduğu öğrenilirken futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba da Riva ile temasa geçerek kararın gerekçeleri hakkında bilgi istedi. Siyah-beyazlılar, Montella'nın "Semih, bizim çok fazla sevdiğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncu. Baktığımızda Semih kariyerinde bir sezonu tamamlamış bir oyuncu değil" açıklamalarını da eleştirirken A Milli Takım'da kalan diğer hücumcuların performanslarını da göz önünde bulundurdu. REKLAM

MAÇA GİDİLECEK Beşiktaşlı yöneticilerin yanı sıra futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba ile Santos'un yardımcısı olan U19 takımının eski antrenörü Serdar Topraktepe'nin bugün Pendik Stadı'nda oynanacak Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçını tribünde takip edecekleri öğrenildi.